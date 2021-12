No se otorgarán permisos inmobiliarios que afecten el medio ambiente o que no cuenten con la aprobación de los ciudadanos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a las quejas de vecinos de Puerto Vallarta, por el reinicio de los trabajos de construcción de diversas edificaciones.

“Sí, que se entienda bien y esto yo creo que ayuda mucho la claridad, la definición, la transparencia. Nosotros no vamos a otorgar permisos para obras inmobiliarias que afecten el medio ambiente que no sean aprobadas por los ciudadanos. No se va a permitir. Lo que pasa pues siguen habiendo estos intereses creados en los regional, en los estados, en el país, de la época de las influencia, de la época del moche, de los sobornos”.

Por otro lado, informó que el Gobierno Federal invertirá diez mil millones de pesos en la construcción de un puente y la rehabilitación del boulevard Colosio en Cancún. (Por Arturo García Caudillo)