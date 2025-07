Ni oro ni plata sino un material ferroso lo que supuestamente sustrajeron ilegalmente de una góndola el pasado 5 de julio, sobre la carretera Durango-Manzanillo en territorio jalisciense, así lo detalló el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora.

“Se ponen lingotes de oro que fueron robados en el estado de Jalisco, cosa que no fue así, fue un material ferroso combinado con material orgánico que se extrae, me imagino que de las minas y que no estaba siendo procesado en una góndola, literalmente, donde se transporta arenas o gravas y hasta el conocimiento que tenemos, solamente la empresa propietaria del transporte en el que iba este material fue la única que solicitó la recuperación del vehículo”.

El secretario general de Gobierno detalló que, hasta el momento, no hay denuncia formal por el robo de este material. (Por Gustavo Cárdenas)