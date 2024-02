A siete meses y diez días de concluir su sexenio, reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no modificará su estrategia de combate a la inseguridad.

“No les gusta, no me importa que no les guste cuando digo ‘abrazos no balazos’. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y eso es lo que vamos a seguir aplicando”.

Y aunque reconoció que es necesario enfrentar y acabar con la violencia, está convencido de que sólo atendiendo las causas podrá acabarse con este flagelo. (Por Arturo García Caudillo)