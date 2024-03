Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no habrá carpetazo en el caso Ayotzinapa y cita a los familiares de los estudiantes desaparecidos a una reunión, en veinte días, para informarles sobre los avances en la investigación.

“Que yo se los pido que quisiera hablar con ellos, porque no le tengo confianza ni a los abogados ni a los asesores. Yo creo que en unos veinte días, como lo dije ayer, ya voy a tener más elementos para decirles esto es lo que nosotros consideramos que sucedió. Esto es lo que llevamos investigado y también decirles que este caso no lo vamos a cerrar, no va a haber carpetazo, es un expediente abierto hasta que sepamos lo que sucedió y sobre todo hasta que encontremos a los jóvenes”.

Agrega que, a pesar de que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta, a petición suya no habrá investigación sobre los actos vandálicos de ayer en Palacio Nacional, que él se hará cargo y hará una coperacha para el arreglo de la puerta. (Por Arturo García Caudillo)