Directivos de Atlético de San Luis, Xolos de Tijuana y Tigres, aseguran que no hay condiciones en el futbol mexicano para que regrese el descenso, pero sí para el ascenso, como señalan: Miguel Ángel Gil del equipo Potosino y Carlos Alberto Hank de Xolos.

“Desde que nací hay ascenso y descenso y pues yo lo cambiaría, pero evidentemente desde el punto de vista egoísta yo estoy encantado de que no haya descenso y si tengo que votar votaré en ese sentido. Pues hasta que las bases no estén solidas, yo creo que podríamos pensar más en el ascenso que en el descenso y el ascenso no necesariamente tendría que ser por mérito deportivo, tendría que ser que demuestren que realmente quieren tener un proyecto sólido arriba y que vaya a sumar”.

Miguel Ángel Gil dijo además, que lo mejor que le pudo pasar al futbol mexicano fue que No prosperara el Proyecto del Fondo de Inversión. (Por Manuel Trujillo Soriano)