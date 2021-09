Entre América y Chivas hay 7 puntos de distancia y las Águilas caminan mejor con los 20 puntos que lo tienen en todo lo alto de la Liga MX, mientras el Guadalajara suma 13 unidades, pero el defensa Gilberto Sepúlveda considera que no hay tanta diferencia y que le pueden ganar el sábado en el Azteca.

“No veo una amplia diferencia, estamos a siete puntos. Estamos enfocados en esta semana. Son tres partidos, se juegan nueve puntos y la diferencia son siete puntos, entonces para nosotros no hay tanta diferencia en este torneo”.

Agregó el llamado “Tiba” que el Guadalajara está enfocado en el trabajo, “más allá de lo que se diga de cómo gana América si no es tan convincente o sí, esos comentarios importan poco porque en la cancha es donde tenemos que demostrar”.

Este jueves entrenó Jesús Angulo quien recibirá terapia luego de que el miércoles fuera privado de la libertad unos minutos. De igual manera ya reportó Isaac Brizuela, quien se ausentó el miércoles por problemas gástricos. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoChivas)