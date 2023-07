“¿Y yo por qué?” Preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras el discurso del diputado Santiago Creel, en el que llamó “desgraciado” al Primer Mandatario.

“Yo lamento que me culpe a mí Santiago Creel. Ahora resulta que se enoje conmigo. En vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio X. González, se enoja conmigo. Miren lo que dijo ayer, me da hasta pena. Miren el enojo, ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí. Es el colmo. No, no, no, yo no sé de dónde salga, pero como diría el clásico de ellos: ¿y yo por qué?”.

De paso, se burló de la decisión del ex secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, quien decidió no postularse como aspirante del Frente Amplio por México a la candidatura a la Presidencia de la República, por que, aseguró, era muy difícil que él lograra conseguir 150 mil firmas de apoyo. (Por Arturo García Caudillo)