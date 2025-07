Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum, que no va a proteger a nadie, pero tampoco aceptará linchamientos mediáticos, refiriéndose al caso del ex jefe policiaco en Tabasco, Hernán Bermúdez.

“Aquí no se cubre a nadie, si la fiscalía tiene contra alguien que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la fiscalía, aunque la fiscalía, obviamente, es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia, o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma forma no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático”.

Lo anterior en defensa del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, que fuera gobernador de Tabasco, y quien decidió designar a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad. (Por Arturo García Caudillo)