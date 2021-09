El campeón paralímpico Arnulfo Castorena, aprovechó el reconocimiento hecho por el Code Jalisco, para decir que al momento no ha recibido ayuda de ningún gobierno ni federal ni estatal. Esto, luego de que hace unos días ganara medalla de oro en la natación en categoría de los 50 metros pecho SB2.

“Esperemos que en el gobierno haya apoyo, en la forma de becas ni nada, he tenido apoyo en instalaciones pero nada más, que ellos vean que también nosotros salvamos la casta”.

¿Actualmente recibes apoyo o una beca?

“No, ahorita no, desde la administración pasada no hemos recibido nada, siempre nos prometían y nada”.

A los 43 años, Castorena dijo que se siente más joven y que iniciará en los próximos días los entrenamientos pensando en los Paralímpicos de París 2024. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoSalvadorGutiérrez-Code)