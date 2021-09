Con el Auditorio Telmex al 75 porciento de su capacidad, el cantante Julión Álvarez realizará su primer concierto presencial luego de la pausa por la pandemia. El llamado “Rey de la taquilla” mencionó estar emocionado por reencontrarse con su público, y es que dijo, los conciertos vía streaming no fueron de su agrado:

“Sinceramente, no me encantó, es cantar, digo, yo le cantaba a las sillas y a las cámaras, bonita la respuesta, es bonito saber la respuesta del público y todo y bonito darnos cuenta que la gente nos estaba apoyando, pero, no es lo mismo, y tratamos de ser lo más paciente posible para poder presentarnos con público”.

Los boletos para la presentación de Julión Álvarez en el Auditorio Telmex del 24 de septiembre estarán a la venta a partir de este miércoles 1 de septiembre. (Por Katia Plascencia Muciño)