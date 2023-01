Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador haberse reunido con la ministra Yasmín Esquivel y su esposo, el contratista José María Riobóo, y salió en su defensa, al reiterar que hay una campaña en su contra.

“Mire, hay una campaña, no sólo por este caso, ya lo hemos hablado, no sólo por este caso. Ya lo hemos hablado. Es evidente. Están tan desesperados que inventan, mienten como respiran. Entonces, yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo, el ingeniero Riobóo, que es un gran ingeniero, un profesional, de los estructuristas más importantes del país”.

Arreció sus críticas al rector de la UNAM, Enrique Graue, asegurando que está defendiendo a las élites, que está mal aconsejado, y le exigió no evadir su responsabilidad en el caso del plagio de título en el que incurrió la ministra. (Por Arturo García Caudillo)