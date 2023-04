Tras haber sido suspendido dos juegos por la Comisión Disciplinaria tras bronca con el técnico de León, en el juego del pasado sábado, el entrenador del América, Fernando Ortiz dijo hoy que esa no es la imagen que quiere dar y que jamás volverá a ocurrir.

“Al expulsarme necesito entender y saber que iba ha haber de alguna manera la infracción mía pero a la vez estoy tranquilo sabiendo que he actuado de la mejor manera que me ha salido, pero es algo que no tiene que ocurrir, no es la imagen que quiero como entrenador, no va a volver a ocurrir de mi parte tendré que controlar las emociones personales”.

El “Tano” Ortiz no podrá estar en la banca de las Aguilas en los juegos de este sábado ante Monterrey, ni en el de la fecha 15 contra Cruz Azul.

(Por Manuel Trujillo Soriano)