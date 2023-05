El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que tal y como lo publicó el diario estadounidense The New York Times, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, sí fue espiado, pero pidió no darle importancia.

“Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. —¿Pero sí lo espiaron? —No sé. —O sea, ¿qué fue lo que le comentó entonces? —Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí, nomás que de parte de quién, si antes todos espiaban y siguen espiando. ¿De dónde salen las guacamayas, pues? —Claro. O sea, sí se tiene la certeza de que fue espiado, pero no se sabe quién —No se sabe quién”.

Y sin embargo, aseguró que aunque no sabe si el espionaje a Encinas fue con el malware Pegasus, sí está seguro que no fue el Ejército. (Por Arturo García Caudillo)