Es casi un hecho que saldría libre Sergio Ismael “N”, el vecino de Luz Raquel acusado de amenazarla, porque se vence la medida cautelar y se cumpliría una suspensión provisional del proceso, señala el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón.

“Habría que ver si cumple los requisitos de la ley, ojo, es una figura que señala la ley, no es que el juez quiera o no, si las partes cumplen procede, procede, pero eso es porque lo señala la ley, cuestionen a los diputados que hicieron la ley, no al juez que está obligado a cumplir a dar esa figura, porque no es que el juez quiera o no quiera, cumple los requisitos y el juez está obligado a concederlo”.

Recuerda que Sergio Ismael “N” está encarcelado desde hace un mes por delitos contra la dignidad y por lesiones, que contemplan penalidades mínimas. (Por Claudia Manuela Pérez)