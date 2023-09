Desde Tecámac, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que la dispersión de recursos del Programa de apoyo a los adultos mayores tardó más de lo esperado este bimestre, debido a que hubo problemas con el sistema, pero ya están resueltos.

“Tuvimos algún problema la vez pasada porque se saturó el sistema y había colas. Ya lo estamos resolviendo, ya en esta ocasión, creo que hoy terminamos ¿no? Ya de dispersar todo el recurso para adultos mayores . No tuvimos ningún problema y cada vez va a funcionar mejor. Y también aprovechar para decirles que no crean esos rumores de que saca todo porque si dejas algo lo vas a perder. No, pueden sacar lo que necesiten y dejarlo ahí y esta seguro”.

Por otro lado, hizo un llamado a los empresarios para que vayan preparándose, pues el próximo aumento al salario mínimo será considerable. (Por: Arturo García Caudillo)