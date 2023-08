A pesar de las quemas de libros en Chiapas y de las marchas en otras regiones del país, los libros de texto se van a distribuir en la mayoría de las escuelas del país, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y esto de la quema de libros cómo no se van a dar estos actos irracionales si el presidente del PAN planteó que había que arrancarle las hojas a los libros, pues es como el equivalente a destruirlos, arrancarles las hojas. Y no los han leído. Es fanatismo conservador y politiquería, porque piensan que con eso van a ganarse la simpatía del pueblo. No, no, no. Así no van a avanzar”.

Sin embargo, reconoció que donde por el momento no se puede hacer nada, es en Chihuahua, debido al amparo presentado por la gobernadora Maru Campos. (Por Arturo García Caudillo)