Querétaro presentó oficialmente al uruguayo Leonardo Ramos como su nuevo entrenador para lo que resta del Torneo de Apertura de la Liga MX y aseguró que cumple una ilusión al llegar a dirigir a los Gallos Blancos.

“Era una ilusión que teníamos de venir a Querétaro desde hace mucho tiempo, sabíamos la posibilidad que se nos brindaba en este momento he seguido al equipo durante mucho tiempo y bueno hoy me toca estará acá al frente de la institución y pondremos lo mejor de nosotros para que el equipo mejore y tengamos varias alegrías; normalmente cuando un entrenador llega a un club es porque el entrenador o lo que estaba antes no funcionó”.

Ramos debutará de visitante el viernes cuando el Querétaro enfrente al Puebla en el estadio Cuauhtémoc en su partido de la fecha 7.

(Por Manuel Trujillo Soriano/@Club_Queretaro)