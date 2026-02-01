Con un espantoso 0-0 entre Querétaro y Pachuca concluyó este domingo la fecha 4 del Torneo de Clausura de la Liga MX. Encuentro que no registró goles, pero sí 2 expulsados, uno por bando. Santiago Homenchenko por los Gallos y el portero, Carlos Moreno por los Tuzos, ambos se fueron a la regaderas en el tiempo de compensación.

Luego de celebradas las primeras 4 Jornadas del certamen, el Guadalajara es superlíder con paso perfecto de 4 triunfos en igual numero de partidos para un total de 12 puntos. Le siguen en la clasificación, Cruz Azul y Atlas con 9 unidades cada uno. En el goleo individual, el brasileño Joao Pedro del San Luis es líder con 4 tantos, luego aparecen: Armando González de Chivas, José Paradela de Cruz Azul y Marcelo Flores de Tigres, con 3 anotaciones cada uno. (Por Manuel Trujillo Soriano)