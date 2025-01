Ante un rival de mayor jerarquía como lo es el River Plate, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, espera que los juveniles que llevó a Sudamérica estén a la altura de las circunstancias y muestren personalidad en el juego de este martes en el estadio Monumental de Buenos Aires.

“Yo espero que el equipo mexicano muestre personalidad como lo hizo la vez pasada, no me refiero a dar patadas, o a guapear o a pelear, me refiero a querer la pelota, a centrarse en el juego, me refiero a animar al compañero, esas cosas son las que yo quiero ver en estos jugadores y que de momento lo han hecho. Si va a ser un partido muy complicado, es un buen equipo con gente importante y River me dicen mis colaboradores que en su plante tiene a cuatro jugadores campeones del mundo”.

El “Vasco” adelantó que hará muchos cambios porque quiere ver a todos los jugadores y que el portero de San Luis, Andrés Sánchez, será el arquero titular en este encuentro.

Aseguró por otro lado, que se está cumpliendo con lo que esperaba de esta gira “Se cumple con lo que yo quería, que los jugadores no se sintieran cómodos, no se sintieran locales, con las tribunas apoyándonos. Eso es lo que yo pedí”. (Por Manuel Trujillo Soriano)