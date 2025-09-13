El delantero Julián Quiñones, ya borrado por el técnico de la Selección Mexicana Javier Aguirre, volvió a marcar gol en la Liga de Arabia Saudita, al colaborar con un tanto en el empate 2-2 del equipo Al-Qadisiya frente al conjunto del Al-Hilal por la fecha 2; Quiñones jugó todo el partido.

El Fulham donde milita Raúl Jiménez logró su primer triunfo en la temporada de la Liga de Inglaterra al vencer con un autogol de último minuto, un gol por cero al Leeds United; el mexicano entró de cambio al minuto 84. Además el Arsenal se impuso 3 goles por 0 al Nottingham Forest por la fecha 4 para llegar a la cima de la clasificación.

Y en otro encuentro el AFC Bournemouth con Julián Araujo en la banca, venció 2-1 al Brighton & Hove Albion.

El Real Madrid venció a la Real Sociedad 2-1 y sigue caminando con marca perfecta en La Liga de España al llegar a los 12 puntos como líder.

Además en otros juegos: Atlético de Madrid derrotó 2-0 al Villarreal para lograr su primera victoria en la campaña, Bilbao cayó 1-0 con el Alavés y Getafe derrotó 2-0 al Real Oviedo. (Por Martín Navarro Vásquez)