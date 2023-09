La Selección Mexicana cerró preparación en Dallas, Texas, para enfrentar este sábado a Australia en juego amistoso por la fecha FIFA.

El técnico Jaime Lozano habló del colombiano Julián Quiñones, quien entrenó con el tricolor en la semana al ser invitado y dijo que se le vio feliz como niño con juguete nuevo.

“Lo vi como niño con juguete nuevo. Literal. Él está feliz de poder estar, de esta invitación, me interesaba acelerar el proceso de integración, el grupo lo arropó como debe ser”.

Sobre la posición que tendría el ex del Atlas en la selección, Lozano dijo que “lo pusimos como media punta, un poco tirado a la banda izquierda para que pueda jugar un poquito atrás… Él ha ido mutando en su versatilidad. No puede ayudar en muchas posiciones”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoMiSeleccion)