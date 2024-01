Adelanta el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre las iniciativas que próximamente presentará al Congreso incluirá dos reformas que afectarán directamente a la figura presidencial.

“El que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, que no tenga fuero. La otra reforma importante es la de la revocación del mandato, que se haga valer la democracia participativa, que si un presidente llega y a los dos, tres años no tiene el respaldo, no tiene el apoyo del pueblo, se pueda hacer una consulta y se le pueda sustituir. Y para que sea una reforma válida, que sea vinculatoria, en vez de cuarenta por ciento de participación, estoy proponiendo, se los adelanto, treinta de participación”.

El acto en el que dará a conocer el paquete se llevará a cabo por la tarde del 5 de febrero, con la presencia de todo su gabinete, y ese mismo día las presentará al Congreso. (Por: Arturo García Caudillo)