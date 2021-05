Abismal diferencia en la vacunación anti-Covid el día de hoy a comparación de otros días.

En los cinco módulos donde se aplica la segunda dosis de Sinovac no hay filas, no hay tumultos, se atiende a las personas adultas mayores de inmediato y hasta baños hay.

“Muy bien porque están atendiendo a cada uno de los señores y les piden sus documentos, se fijan que los tengan, si no los tienen los auxilian para que los tengan para que pasen tranquilos”.

“Yo hubiera preferido de auto, pero no me quejo. Realmente el servicio es muy bueno, entraron demasiados a pesar de que la cola era muchísima, está fluyendo muy bien”.

Aquí en el CUCEI de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, a los adultos mayores se les apoya con agua, fruta y hasta un lonche se les da, también hay baños, y en 40 minutos salen ya vacunados. (Por José Luis Jiménez Castro)