Con la premisa de que no entregará la Educación a la Federación, este mediodía el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, ratificó a Juan Carlos Flores Miramontes, como Secretario Estatal de Educación.

“Y platicaremos en seis años. Jalisco será el referente de la educación a nivel nacional, y también lo dejo muy claro: Jalisco no entregará su modelo educativo a la Federación. Jalisco conservará y fortalecerá su propio modelo educativo. Quiero presentarles a ustedes que he decidido ratificar en su cargo a Juan Carlos Flores Miramontes como Secretario de Educación en Jalisco”.

Confirmó que fortalecerá el modelo Recrea y con Google, aplicará nueva tecnología en las aulas.

Asimismo, informó Horacio Fernández Castillo será el próximo Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. (Por Gricelda Torres Zambrano)