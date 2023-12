El Senado de la República aprobó en comisiones ratificar el nombramiento como embajador en Noruega, del ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien dijo no saber el por qué de su nombramiento.

“Que, la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador. Ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero, en lo personal, creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público”.

Sin embargo, no faltaron las voces que criticaron el nombramiento, al considerar que es un pago de favores políticos al presidente de la República, como en el caso de la ex morenista y ahora senadora del PRI, Cecilia Sánchez.

“Porque es una constante enfrentarnos a propuestas de nombramientos del Ejecutivo, que en pocas palabras se ha traducido a un pago de favores políticos y no sólo me refiero a los temas internacionales”. El dictamen pasa al Pleno para su discusión. (Por Arturo García Caudillo)