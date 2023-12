En el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlajomulco no habrá tiempos de espera largos para la atención como sucede en Guadalajara, donde debido a la saturación los trámites duran de ocho a 12 horas.

Así lo indica la directora de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco, Beatriz Adriana Hernández.

“Eso es lo que respecta a Guadalajara, ya que en Vallarta y en Colotlán no tenemos tiempos de espera mayores a una hora no más o menos, pero en Guadalajara por la saturación de usuarias si se llegaban a tener lapsos de espera largos y si se han bajado, pues se han estado agilizando los procesos.

Indica que las mujeres violentadas que acuden al Centro de Justicia reciben atención social, psicológica y jurídica, entre otras. (Por Claudia Manuela Pérez)