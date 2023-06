Por mayoría, con los votos de Morena y sus aliados, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Rafael Marín Mollinedo como nuevo embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, dice la vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Elizabeth Pérez, con este nombramiento no se premia una vez más, no la capacidad, sino la lealtad al Ejecutivo Federal.

“El mayor currículum que tiene este nombramiento, es ser primo del chofer del Presidente, esa es su mayor valía. La decisión se centra en reconocer que “es una persona fiel, y más que fiel, al Señor Presidente”, solo eso. Eso es lo que se destaca de su currículum, y no sobre su capacidad para representar a nuestro país”.

También se hicieron otros cuatro nombramientos, el de los embajadores mexicanos ante Suecia, Sudán y China, además del cónsul en Sacramento, California. (Por Arturo García Caudillo)