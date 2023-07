Con el éxito y furor que ha causado el reality La Casa de los Famosos en su primera temporada, ya comienza a hablarse de que pronto se llevará a cabo una segunda entrega, con famosos como Raúl “El negro” Araiza, quien en exclusiva para Notisistema mencionó que a pesar de que la experiencia es buena, también hay cosas que no le gustan.

“Por ahí he estado escuchando, porque por ahí me dice la gente o la Galy me dijo que para la segunda se barajeaba por ahí mi nombre, no se fíjate, la experiencia es muy buena, con el formato de Big Brother era más guerrero, más cuadrado, a mí aquí lo que no me gusta es que forzen a vestirse de mujer en la primera semana, o sea ridículos gratuitos, pero pues es parte de”.

Raúl Araiza prefiere concentrarse en proyectos como el que actualmente protagoniza, el programa “Chócalas Compayito”. (Por Katia Plascencia Muciño)