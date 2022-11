La Federación Mexicana de futbol informó que el delantero Jesús Manuel “Tecatito” Corona no alcanzó a recuperarse de su lesión de tobillo y peroné y de manera oficial queda fuera de la Copa del Mundo, mientras que Raúl Jiménez hoy está más adentro que afuera de lista definitiva de los jugadores que sí irán a Qatar, aseguró el entrenador, Gerardo Martino.

“Me animaría a decir pero esto no lo digo por mi que yo no soy médico si no por lo que dicen los médicos que la situación de Raúl era más difícil en el inicio que la de Corona, hoy Raúl si yo tuviera que dar una opinión apresurada diría que está más adentro que afuera cuando hace un mes estaba muy afuera”.

Sin embargo, el “Tata” dijo que no utilizará este miércoles a Raúl en el amistoso ante Irak para no exponerlo y que el jugador del Wolverhamton tendrá su evaluación definitiva en el último encuentro de preparación contra Suecia; en caso de que se confirme su presencia en la lista definitiva, el sacrificado sería Santiago Giménez.

(Por Manuel Trujillo Soriano)