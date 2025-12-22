Con un gol del delantero mexicano, Raúl Jiménez, el Fulham ganó su segundo partido consecutivo en la Premier League de Inglaterra, al derrotar 1-0 al Nottingham Forest en el cierre de la Fecha 17. Con el triunfo el Fulham llegó a 23 puntos para colocarse en el puesto 13 de la tabla general.

Jiménez aprovechó una falta de Douglas Luiz sobre Kevin, antes de que finalizará el primer tiempo para marcar en tiro penal. Lleva 11 penaltis anotados en la Premier League e igualó a Yaya Touré como el único jugador en tener 100 por ciento de efectividad desde el manchón en la historia de la Liga inglesa, además de llegar a cuatro goles en lo que va de la presente temporada. (Por Manuel Trujillo Soriano)