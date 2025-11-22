El atacante mexicano Raúl Jiménez se reencontró con el gol y le dio además la victoria al Fulham, de 1-0 sobre el Sunderland por la fecha 12 de la Liga Premier de Inglaterra.

El gol de Raúl fue a solo seis minutos del final y jugó los 90 minutos. Además el ex de América llegó a su juego número 400 en balompié de Europa, con 113 goles.

En otros encuentros el Liverpool perdió 3-0 frente al Nottingham Forest. Chelsea se impuso 2-0 al Burnley y Crystal Palace derrotó 2-0 al Wolverhampton.

En la Serie A de Italia con Johan Vásquez los 90 minutos el Génova sacó empate a tres goles de visita al Cagliari por la fecha 12.

Además Nápoles le ganó 3-1 al Atalanta, mientras la Fiorentina y Juventus empataron 1-1. (Por Martín Navarro Vásquez)