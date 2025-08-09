Los delanteros de la Selección Mexicana se lucieron este sábado con un gol en la pretemporada de los equipos en Europa.

Por un lado Raúl Jiménez anotó el gol del triunfo del Fulham de 1-0 sobre el Eintracht Frankfurt en suelo inglés a una semana para que inicie la Liga Premier. El canterano del América cobró un tiro libre y lo convirtió en un buen gol.

Mientras que Santiago Giménez marcó el gol con el cual el Milán empató 1-1 con el Leeds United en juego celebrado en Dublín. (Por Martín Navarro Vásquez)