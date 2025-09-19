El futbolista francés Anthony Martial fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de los Rayados del Monterrey y dijo que fue fácil decidir llegar a la Liga MX y que está listo para debutar este sábado cuando los Regios reciban al América.

“Es un futbol nuevo para mí, Me dieron buenas referencias. Fue una excelente decisión venir aquí. Todos saben de mi calidad. Estoy aquí para ayudar al equipo, dar lo mejor de mí y buscar que Rayados se mantenga en lo más alto. El objetivo es ganar el campeonato al final de la temporada”, dijo el jugador.

Sobre porqué contratarlo, el presidente del Monterrey José Antonio Noriega señaló que es por la calidad que tiene y por la funcionalidad que tiene para jugar en el ataque. (Por Martín Navarro Vásquez)