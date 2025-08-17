Los Rayados del Monterrey lograron su cuarto triunfo del Torneo Apertura al vencer 3 goles por 2 al Mazatlán en el cierre de la fecha 5 de la Liga MX y que tuvo como sede en llamado Gigante de Acero.

Víctor Guzmán 15′ y doblete de Lucas Ocampos 26′ y 45’+5′, para el triunfo de los Regios que de esta manera se van a la parte alta de la clasificación. Por los del puerto sinaloense descontaron José Esquivel 13′ y Omar Moreno 82′.

Al cierre de la quinta fecha de la Liga MX Pachuca y Monterrey son líderes con 12 puntos, seguido por Cruz Azul y América con 11 unidades.

En el goleo individual sigue de líder Ángel Sepúlveda con 5 anotaciones. (Por Martín Navarro Vásquez)