Después de casi dos horas de un bloqueo total que manifestantes realizaron en Periférico, desde la avenida 5 de Mayo y hasta Acueducto en Zapopan, finalmente comenzó la reapertura de la vía habilitando el carril confinado, así como otro más para que automovilistas puedan pasar.

El bloqueo obedeció a la petición de familiares del joven José Ricardo loza, quien desapareció desde el pasado 22 de enero.

La exigencia de su familia y amigos que realizaron el cierre de la vía fue para presionar a las autoridades en los avances en la investigación.

Pese a la reapertura, la circulación avanza a cuentagotas en el sentido que va de Acueducto hacia el estadio de Chivas. (Por Edgar Flores Maciel)