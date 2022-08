Luego de estar suspendido tres años, fue reactivado el programa Familias Sin Fronteras creado por la pasada administración.

Juana María Chávez, habitante de Tecolotlán, fue una de las beneficiadas en evento realizado en Casa Jalisco.

Tiene 27 años que no ve a su hijo mayor.

“Tres, tres hijos, -¿desde cuándo no los ve?- El mayor tiene 27 años, ya son bastantes años sin verlos. Entonces imagina que emoción -¿Tiene nietos que no conoce?- Sí, -¿Y ya los va a conocer?- Sí, están bien emocionados también, mi hijo dice no duremos de la emoción -¿En qué parte de Estados Unidos están?- en Las Vegas”.

En el programa Familias sin Frontera participan los tres niveles de gobierno.

Las personas beneficiadas, en su mayoría de la tercera edad reciben un permiso de entrada a Estados Unidos de un mes, además de boletos de avión y ayuda para hotel, entre otras cosas. (Por Claudia Manuela Pérez)