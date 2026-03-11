Con una actuación de ensueño de Federico Valverde, quien marcó un hat-trick; el Real Madrid derrotó por 3-0 al Manchester City en el juego de Ida de Octavos de final de la Champions League celebrado en el Santiago Bernabéu. Valverde igualó un récord de Pirri como Los dos únicos mediocampistas del equipo “Merengue” con un triplete en la Copa de Europa.

El Paris Saint-Germain puso pie y medio en la siguiente ronda de la Champions tras golear 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes, con doblete de Kvaratskhelia, más tantos de Barcola, Dembélé y Vitinha.

El Bodo/Glimt de Noruega confirmó su condición de “Caballo Negro” al derrotar por 3-0 al Sporting de Portugal. Mientras que el Arsenal sacó empate a un gol en su visita al Bayer Leverkusen.

Los Juegos de Vuelta de esta fase de Octavos de final se disputarán martes y miércoles de la próxima semana. (Por Manuel Trujillo Soriano)