El Real Madrid se convirtió en el último semifinalista de la Champions League al vencer en tiros penales por 4-3 al Manchester City luego de igualar a un gol en el tiempo reglamentario con tantos de Rodrygo y Kevin De Bruyne, para decretar empate global a cuatro tantos y forzar a los tiros penales, donde por los Merengues anotaron desde los once pasos: Jude Bellingham, Lucas Vázquez, Nacho Y Antonio Rüdiger. Mientras que Julián Álvarez, Phil Foden y Ederson, lo hicieron por el City que así termina la defensa de su título.

El entrenador Carlo Ancelloti, dijo que nunca se debe dar por muerto a un equipo como el Real Madrid.

“A mi me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica, que lucha a mi me gusta, además de la calidad obviamente, pero yo creo que ganar aquí se podía hacer sólo de esta manera; bueno ahora a darnos cuenta que hemos hecho algo muy bueno, otra vez en la semifinal no era tan sencillo todo mundo nos daba por muertos, pero nunca den al Madrid por muerto porque el Madrid nunca muere”.

Por su parte, el Bayern Múnich logró meterse a las Semifinales de la Champions League al vencer en casa 1-0 al Arsenal, con solitario gol de Joshua Kimmich en remate de cabeza para clasificar con un marcador global de 3-2.

De esta manera en las semifinales, el Borussia Dortmund enfrentará al Paris Saint-Germain y en la otra serie, el Bayern Múnich se medirá al Real Madrid. (Por Manuel Trujillo Soriano)