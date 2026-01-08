El Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid, para de esa manera avanzar a la final de la Supercopa de España, que se juega en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita.

Federico Valverde y el brasileño Rodrygo marcaron para el triunfo de los Merengues, mientras que el noruego Alexander Sørloth descontó por los colchoneros.

De esta manera el domingo a la 1 de la tarde hora centro, Real Madrid se medirá al Barcelona por el título de la Supercopa, en suelo árabe. (Por Martín Navarro Vásquez)