Federico Valverde falló un penal al minuto 89 y Real Madrid no pudo ganar en su debut en el Mundial de Clubes, al empatar a un gol el Al-Hilal de Arabia Saudita en partido del Grupo G celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami. El entrenador Xabi Alonso dijo que hay mucho por mejorar.

“La primera parte la verdad es que no me ha gustado, no hemos jugado bien, no hemos tenido buena circulación de balón estábamos muy por fuera y en la previa tampoco hemos sabido ajustar tendremos que mirarlo para mejorar; en cambio en la segunda ha habido reacción, hemos tenido mejor equilibrio con balón, hemos quedado cerca del área, hemos podido acercarnos un poco más nos ha faltado igual esa última ocasión, estar un poco más certeros sobre todo el penalti, pero independientemente del resultado creo que seguir viendo cosas positivas”.

Gonzalo García abrió el marcador por los “Merengues” y Rúben Neves igualó por los árabes. El siguiente encuentro del Real Madrid en el torneo será el próximo domingo ante el Pachuca.

Mientras tanto en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, el Manchester City debutó con triunfo de 2-0 sobre el Wydad AC de Marruecos. El equipo que dirige Pep Guardiola dominó el encuentro del grupo G y se impuso con goles de Phil Foden y Jérémy Doku. Los “Citizens” terminaron incompletos al ser expulsado Rico Lewis a 2 minutos del final.(Por Manuel Trujillo Soriano)