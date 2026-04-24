El Real Madrid dejó escapar la victoria al empatar a un gol con el Betis de visita en el Estadio La Cartuja, al iniciar la fecha 33 de la Liga Española.

El cuadro Merengue se puso al frente con un gol de Vinícius, pero Héctor Bellerín al minuto 94 clavó el gol del empate.

Al momento el equipo que comenda Arbeloa acumula 23 triunfos, 5 empates e igual número de derrotas.

De esta manera Real Madrid llega a 74 puntos por 82 del Barcelona que es líder y que la próxima semana podría ya proclamarse campeón de manera anticipada. (Por Martín Navarro Vásquez)