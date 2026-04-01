La presidenta de México, Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a algunos directivos y jugadores de los equipos de Grandes Ligas, Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, quienes se enfrentarán este sábado y domingo en el estadio Alfredo Harp Helú.

“Invité a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, así como a los equipos Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, que este fin de semana se enfrentarán en el estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México. Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y, al mismo tiempo, impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el rey de los deportes: un deporte que exige disciplina, mente y mucho corazón”, dijo la presidente en redes sociales.

Cabe mencionar que jugadores de San Diego convivieron este viernes con niños en la clínica de Liga Olmeca. (Por Martín Navarro Vásquez)