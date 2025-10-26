El Real Madrid se quedó con Super Clásico de la Liga en España al vencer 2 goles por 1 al Barcelona, en juego por la fecha 10 celebrado ante un lleno en el estadio Santiago Bernabéu.

El francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham marcaron para el triunfo de los Merengues. Fermín López, descontó por los catalanes, que sufrieron la expulsión de Pedri en tiempo de compensación.

El triunfo es muy importante para Real Madrid pues se consolida en el liderato de la clasificación con 27 puntos y deja al Barcelona en segundo sitio con 22 unidades. (Por Martín Navarro Vásquez)