La Real Sociedad ganó la Copa del Rey al vencer en emocionante final 4-3 en penales al Atlético de Madrid luego del empate 2-2 en su tiempo reglamentario y extra, juego que se celebró en el estadio La Cartuja de Sevilla.

El portero de la Real Unai Marrero fue el héroe al detener los disparos de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

Pablo Marín marcó el penal definitivo que dio a la Real Sociedad el título, que representa el tercero en su historia. (Por Martín Navarro Vásquez)