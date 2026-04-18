La Real Sociedad ganó la Copa del Rey al vencer en emocionante final 4-3 en penales al Atlético de Madrid luego del empate 2-2 en su tiempo reglamentario y extra, juego que se celebró en el estadio La Cartuja de Sevilla.
El portero de la Real Unai Marrero fue el héroe al detener los disparos de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.
Pablo Marín marcó el penal definitivo que dio a la Real Sociedad el título, que representa el tercero en su historia. (Por Martín Navarro Vásquez)
¡Real Sociedad es campeón de la Copa del Rey!
La Real Sociedad ganó la Copa del Rey al vencer en emocionante final 4-3 en penales al Atlético de Madrid luego del empate 2-2 en su tiempo reglamentario y extra, juego que se celebró en el estadio La Cartuja de Sevilla.