Tras la detención ayer del hombre que asesinó a su esposa y su suegra en una agencia del ministerio público en Poncitlán elementos de la fiscalía de Jalisco realizan cateos e investigaciones en diversos puntos de Jamay, Ocotlán y el mismo Poncitlán, informa el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruíz.

Indicó que hasta el momento han sido encontrados dos indicios, sin embargo no precisó si entre éstos se encuentra el arma utilizada para cometer el crimen.

Sobre el historial de violencia familiar de Christopher Gerardo Ramírez Zúñiga habla el fiscal estatal.

“La información que tenemos hasta el momento que me ha proporcionado la fiscalía regional de aquella área es que las femeninas hoy occisas estaban en la agencia para llevar a cabo la presentación de una denuncia, todo indica por violencia familiar en contra de este sujeto. No tengo la información de que haya una denuncia formal previa de este asunto”.

El fiscal estatal señaló que si no había elementos de la policía de investigación presentes en el lugar era porque estaban trabajando en la calle.

Dijo desconocer si al momento de la agresión en la agencia del ministerio público había personal armado. (Por José Luis Escamilla)