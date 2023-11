A partir de hoy y hasta el sábado, coleccionistas de monedas y billetes podrán participar en la edición 32 de la Convención Internacional de Numismática que se realizará en Guadalajara. Durante este evento, en el hotel Baruk, se hará la presentación de una moneda conmemorativa en plata por los 200 años de la Fundación de Jalisco.

El evento será abierto al público y se pretende impulsar al cultura numismática en la entidad, pues incluso habrá representantes del Banco de México con colecciones para venta. Antonio Briggs, uno de los organizadores explica que la numismática ha tenido un crecimiento exponencial en Guadalajara y que cada que hay ediciones especiales de monedas o billetes crecen los coleccionistas, como ocurrió con las monedas de 20 pesos:

“Ha ayudado, sí, y ahorita Banco de México ha iniciado nuevamente con las monedas de 20 pesos, lo que ha impulsado, siempre que saca un producto Banco de México empieza a mover un poquito a la gente”.

Los especialistas señalaron que este tipo de eventos ayudan a que la gente no caiga en fraudes, pues en sitios de internet venden monedas hasta en 120 mil pesos, pero que en realidad, en muchos casos, no superan ni los 10 pesos, porque fueron grandes ediciones y no rarezas como las quieren hacer pasar. (Por Héctor Escamilla Ramírez)