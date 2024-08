“No somos unos, no somos diez, pinche Gobierno cuéntalos bien, no somos unos, no somos diez, pinche Gobierno cuéntalos bien”.

Colectivos y familiares de personas desparecidas realizaron hoy una marcha de la Glorieta de los Niños Héroes al Centro de Guadalajara por la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Alrededor de mil personas participaron en la marcha que partió a las 9:30 y se trasladó por las avenidas Chapultepec y Vallarta, para llegar a las 11:00 de la mañana a Palacio de Gobierno.

Los colectivos pegaron cédulas de búsqueda en las vallas que rodean el Palacio y clausuraron simbólicamente el inmueble.

Habla Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza.

“No necesitamos que nos den palas, no necesitamos que nos den aguas. Necesitamos que nos traigan a nuestros hijos con vida. Exigimos la investigación y la búsqueda en vida, desgraciadamente las familias estamos haciendo un trabajo que no nos compete”. (Por Claudia Manuela Pérez)