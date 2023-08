No buscamos culpables, sólo que nos regresen a nuestros hijos, claman las cinco familias de Lagos de Moreno que desde el pasado viernes no saben nada de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante.

Armando Olmeda es padre de Roberto y anoche fue a misa para comulgar y pedir por su hijo, ya sea para que se lo devuelvan o para que Dios lo reciba con él.

Asegura que no quiere castigo para nadie, solamente necesita saber de Roberto.

“Yo no ando buscando un culpable, yo ando buscando a mi hijo. Yo no tengo que hacer nada contra nadie, yo ando buscando a mi hijo, entonces eso es lo que quiero y nada más. Yo no quiero mas nada. Si ahorita me lo traen les digo a ustedes gracias que Dios los bendiga y nos vamos él y yo a mi casa”.

Para el señor Olmeda el mirador de San Miguel en el municipio de Lagos de Moreno es un símbolo de libertad, porque es el último lugar donde su hijo estuvo en paz.

Acudió ahí también para pedir por Roberto. (Por José Luis Escamilla)