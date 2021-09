Desde las 6:00 de la mañana, trabajadores de Conagua realizan un paro nacional de labores.

Aquí en Jalisco la protesta es en sus oficinas de avenida Federalismo Norte, donde permanecen a las afueras del inmueble al que le han colocado algunas cartulinas con sus exigencia.

La secretaria de la Sección XXVII de la Semarnat, aquí en Jalisco, Olivia Sandoval, explica el motivo de su inconformidad.

“La liberación de plazas, no se ha pagado el retroactivo del incremento salarial autorizado a partir del primero de enero, no hay fecha de pago, no se han entregado prestaciones a nuestro personal foráneo”.

El paro laboral de trabajadores de la Conagua durará todo el día. (Por José Luis Jiménez Castro)