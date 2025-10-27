Este lunes se realiza la quinta y última mesa temática para definir el futuro y buscar soluciones al congestionamiento vial en la avenida López Mateos, donde el tema central es la infraestructura. Los resultados de las sesiones previas servirán para elaborar un informe final que será presentado al Gobierno del Estado y permitirá trazar una ruta de acción.

La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Cantero Pacheco, explicó que en las cuatro mesas anteriores se analizaron distintos aspectos relacionados con la vialidad, como la necesidad de atender el deterioro físico de la vía, mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y transporte público, y diseñar rutas alternas para el transporte de carga.

“Durante las cuatro mesas previas, se habló de la urgencia de atender el desgaste físico de la vía, de fortalecer los espacios seguros para peatones, ciclistas y transporte público, y de planear nuevas rutas de carga y conectividad que alivien la presión sobre el corredor. Pero también se advirtió algo fundamental: ninguna obra resolverá el problema si no se acompaña de ordenamiento territorial”.

La sesión de este lunes incluirá un diagnóstico integral de las carencias en infraestructura y de las acciones prioritarias que se requerirán para mejorar la movilidad y funcionalidad de la avenida López Mateos. (Por Edgar Flores Maciel)